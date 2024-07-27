Готовим с творогом: 4 блюда, которые вы обязаны попробовать

Творог — универсальный продукт, подходящий для любого приема пищи. Специалисты предложили несколько простых и вкусных рецептов: равиоли с творогом, финские блины, гранолу с творогом и творожный чизкейк.
Для приготовления равиоли замешивают тесто из муки, яиц, оливкового масла и соли, а затем начиняют творогом с зеленью и лимонной цедрой. Финские блины готовятся из молока, яиц, муки, разрыхлителя и сахара, после выпекания их начиняют творогом и джемом.
Гранола с творогом состоит из творожного крема, гранолы и свежих ягод. Для чизкейка используется мягкий творог, сметана, сливки, яйца, сахар и цедра апельсина. Рецепты просты в приготовлении и подходят для любого времени суток.
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