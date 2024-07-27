Готовится стоит к худшему: чем оберётся для россиян решения ЦБ по ключевой ставке

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Хусаинов предупредил о скачке цен на квартиры

1:12
Экономика

Некоторые банки уже повысили ипотечные ставки. После нового решения Центрального банка ставки могут вырасти ещё, но не более чем на 1%.

Хусаинов предупредил о скачке цен на квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Однако даже такое увеличение может поднять рыночную ипотечную ставку до уровня, который станет непосильным для многих потенциальных покупателей жилья.

Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор компании Ильдар Хусаинов.

По его мнению, это приведет к значительному снижению интереса к вторичному жилью, а затем и к новостройкам, поскольку россиянам станет труднее продать свою недвижимость для улучшения жилищных условий.

Хусаинов подчеркнул, что основная проблема заключается в том, что высокая ставка Центрального банка замедлит строительство новых объектов, в то время как на рынке будет накапливаться отложенный спрос.

По мнению эксперта, необходимость улучшения жилищных условий остаётся актуальной. Как только ситуация на ипотечном рынке улучшится, ожидания покупателей могут привести к массовому спросу, что создаст риск нехватки предложения.

Это может способствовать резкому росту цен на новые квартиры в будущем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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