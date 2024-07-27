Готовится стоит к худшему: чем оберётся для россиян решения ЦБ по ключевой ставке

Некоторые банки уже повысили ипотечные ставки. После нового решения Центрального банка ставки могут вырасти ещё, но не более чем на 1%.
Однако даже такое увеличение может поднять рыночную ипотечную ставку до уровня, который станет непосильным для многих потенциальных покупателей жилья.
Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор компании Ильдар Хусаинов.
По его мнению, это приведет к значительному снижению интереса к вторичному жилью, а затем и к новостройкам, поскольку россиянам станет труднее продать свою недвижимость для улучшения жилищных условий.
Хусаинов подчеркнул, что основная проблема заключается в том, что высокая ставка Центрального банка замедлит строительство новых объектов, в то время как на рынке будет накапливаться отложенный спрос.
По мнению эксперта, необходимость улучшения жилищных условий остаётся актуальной. Как только ситуация на ипотечном рынке улучшится, ожидания покупателей могут привести к массовому спросу, что создаст риск нехватки предложения.
Это может способствовать резкому росту цен на новые квартиры в будущем.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.