Франция и Нидерланды выступают за тотальную санкционную войну с РФ

Франция и Нидерланды выступают за расширение вторичных санкций

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации агентства Reuters, Франция и Нидерланды предложили ввести санкции против любого финансового учреждения в мире, которое помогает России в поставках товаров или технологий двойного назначения для производства оружия.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению Парижа и Амстердама, такой запрет может побудить финансовые организации на Ближнем Востоке, в Турции и Китае отказаться от сделок с Россией по поставке санкционных товаров из-за риска потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

Однако в реальности подобное решение может обрушить финансовую репутацию самого Евросоюза и вынудить экономических акторов глобального Востока и Юга отмежеваться от европейских экономических институтов.