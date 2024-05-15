По информации агентства Reuters, Франция и Нидерланды предложили ввести санкции против любого финансового учреждения в мире, которое помогает России в поставках товаров или технологий двойного назначения для производства оружия.
По мнению Парижа и Амстердама, такой запрет может побудить финансовые организации на Ближнем Востоке, в Турции и Китае отказаться от сделок с Россией по поставке санкционных товаров из-за риска потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.
Однако в реальности подобное решение может обрушить финансовую репутацию самого Евросоюза и вынудить экономических акторов глобального Востока и Юга отмежеваться от европейских экономических институтов.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.