Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям

Ошибки, которые совершаются при высадке рассады томатов

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти ошибки многие часто совершают при посадке рассады томатов. Вот несколько из них:

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Отсутствие закалки рассады. Томаты нужно закалять перед высадкой на грядку, чтобы предотвратить ожоги листьев от солнечных лучей.

Неподходящая почва. Рассада томатов не будет расти в кислой и плотной почве, поэтому важно подготовить почву перед высадкой.

Бедная почва. Томатам нужны питательные вещества для роста, поэтому необходимо использовать плодородную почву.

Недостаток влаги. Важно обеспечить рассаду достаточным количеством влаги после высадки на грядку.

Сильная обрезка листьев. Обрезка слишком многих листьев может привести к недостатку энергии для роста растения.

Повреждение корней при посадке. Повреждение корней может замедлить рост томатов.

Подкормка слишком рано. Рассаду томатов не следует подкармливать сразу после посадки.

Несовместимые соседи. Рядом с томатами не следует сажать культуры, которые могут повлиять на их рост, например, перец и баклажаны.

Кроме того, важно выбрать правильное время для посадки рассады и учесть условия выращивания.