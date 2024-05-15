Идеальный маникюр на выпускной: тренды и советы от нейл-мастера

Оттенки и деликатные цвета: вдохновение для маникюра на выпускной 2024

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На выпускном вечере важно обдумать каждую деталь образа, включая маникюр. Виктория Попова, специалист по нейл-арту, представляет трендовые идеи, которые превратят вас в звезду вечера. Для любительниц длинных ногтей в форме миндаль или вариантов с более острым концом, идеальным выбором будет градиент в нюдовых тонах.

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Она советует избегать контрастных цветов и предпочесть нюд или цвет, сочетающийся с акцентами мейкапа. Если омбре не ваш выбор, можно экспериментировать с несколькими цветами, но необходимо обеспечить гармонию в палитре, предпочтительно выбирать пастельные оттенки. Цветной френч — стильный выбор для тех, кто предпочитает классику.

Следуя советам эксперта, можно создать неповторимый образ, который будет идеально дополнять ваш стиль на выпускном.



