Топ бюджетных стран для летнего отдыха: лучшие направления для россиян в 2024 году

Абхазия лидирует по дешевизне зарубежных направлений для летнего отдыха россиян

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о наиболее бюджетных странах для летнего отдыха россиян. Наиболее доступной оказалась Абхазия, где средняя стоимость поездки составляет 146 тысяч рублей на двоих. За ней следуют Египет со средней ценой 210 тысяч рублей и ОАЭ с 229 тысячами рублей. В рейтинге также присутствуют Шри-Ланка и Таиланд, где стоимость поездки составляет 237 тысяч и 252 тысячи рублей соответственно, отметил директор по маркетингу Travelata. ru Олег Козырев.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самыми дорогими направлениями для летнего отдыха, по данным агрегатора, стали Индонезия, Мальдивы и Куба. Средняя стоимость поездки в Индонезию составляет 446 тысяч рублей на двоих, на Мальдивы — 407 тысяч рублей, а на Кубу — 318 тысяч рублей.

Директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева подтвердила, что Абхазия является самым дешевым массовым зарубежным направлением. Стоимость поездки снижает внутренний перелет до Сочи, недорогой трансфер и традиционно низкие цены, которые на 20-30 процентов ниже, чем в Сочи. Также путешествие в Абхазию возможно без загранпаспорта, с оплатой в рублях и использованием карты "Мир". Турция заняла второе место по бюджетности благодаря широкому выбору недорогих отелей в Анталье. На третьем месте Египет, где пакетный отдых дороже, чем в Турции, из-за предпочтений россиян бронировать отели не ниже четырех звезд.

ОАЭ также являются выгодным направлением летом благодаря скидкам в низкий сезон и разнообразию перевозок. Домостроева отметила, что все направления с перелетом более шести часов считаются дорогими из-за высокой стоимости перелета. Например, поездка на Мальдивы прямыми рейсами стоит около 380 тысяч рублей на двоих, а туры в Мексику и Карибские страны начинаются от шести тысяч долларов.

Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс", напомнила, что даже в Абхазии можно найти отели, где отдых обойдется в более полумиллиона рублей за неделю с перелетом. В Турции также наблюдается значительный разброс цен на размещение: от 90 тысяч рублей за неделю на двоих до 4,5 миллиона рублей при проживании на вилле.