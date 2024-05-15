Можно ли напоить кошку валерьянкой: какие последствия ждут кошатников, которые решили повеселиться

Вы, возможно, наблюдали, как коты реагируют на валерьянку. Многие находят это поведение смешным, но на самом деле валериана может быть вредной для кошек.
Аромат этого средства напоминает кошачьи феромоны, что вызывает у животных возбуждение, в то время как у людей оно действует успокаивающе.
Иногда ветеринары могут назначить валерьянку кошкам, особенно если они вялые, игнорируют еду и окружение, что может указывать на депрессию. В небольших дозах валериана может стимулировать активность.
Тем не менее, такие случаи бывают редко, и важно помнить, что препарат можно давать только по рекомендации ветеринара. Несоблюдение этого правила может привести к переизбытку дозы, вызывая галлюцинации у кошки или даже более серьезные последствия, включая летальный исход.
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