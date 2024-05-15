Можно ли напоить кошку валерьянкой: какие последствия ждут кошатников, которые решили повеселиться

Ветеринары рассказали о влиянии валерьянки на питомца

Вы, возможно, наблюдали, как коты реагируют на валерьянку. Многие находят это поведение смешным, но на самом деле валериана может быть вредной для кошек.

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Аромат этого средства напоминает кошачьи феромоны, что вызывает у животных возбуждение, в то время как у людей оно действует успокаивающе.

Иногда ветеринары могут назначить валерьянку кошкам, особенно если они вялые, игнорируют еду и окружение, что может указывать на депрессию. В небольших дозах валериана может стимулировать активность.

Тем не менее, такие случаи бывают редко, и важно помнить, что препарат можно давать только по рекомендации ветеринара. Несоблюдение этого правила может привести к переизбытку дозы, вызывая галлюцинации у кошки или даже более серьезные последствия, включая летальный исход.