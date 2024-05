Создатель знаменитого логотипа Nike: от крошечной выплаты дизайнеру к гиганту в сфере продажи спортивного инвентаря и одежды

Интересный факт о разработке логотипа Nike

Спорт

За разработку дизайна логотипа Nike его создатель получил всего $35. Но именно этот логотип стал одним из самых узнаваемых брендов в мире спортивной одежды.

WHAT IF YOU CAN? | Nike

Легендарные слова "Just Do It" были вдохновлены случаем, когда они прозвучали из уст преступника, приговорённого к смертной казни за жестокое двойное убийство.

Эти слова стали не просто маркетинговым лозунгом, а философией жизни для многих людей.

Непростой путь от скромных $35 до миллиардного бренда Nike доказывает, что даже самые незначительные моменты могут привести к глобальному успеху.