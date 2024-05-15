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Создатель знаменитого логотипа Nike: от крошечной выплаты дизайнеру к гиганту в сфере продажи спортивного инвентаря и одежды

Интересный факт о разработке логотипа Nike

0:41
Спорт

За разработку дизайна логотипа Nike его создатель получил всего $35. Но именно этот логотип стал одним из самых узнаваемых брендов в мире спортивной одежды.

WHAT IF YOU CAN? | Nike

Легендарные слова "Just Do It" были вдохновлены случаем, когда они прозвучали из уст преступника, приговорённого к смертной казни за жестокое двойное убийство.

Эти слова стали не просто маркетинговым лозунгом, а философией жизни для многих людей.

Непростой путь от скромных $35 до миллиардного бренда Nike доказывает, что даже самые незначительные моменты могут привести к глобальному успеху.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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