За разработку дизайна логотипа Nike его создатель получил всего $35. Но именно этот логотип стал одним из самых узнаваемых брендов в мире спортивной одежды.
Легендарные слова "Just Do It" были вдохновлены случаем, когда они прозвучали из уст преступника, приговорённого к смертной казни за жестокое двойное убийство.
Эти слова стали не просто маркетинговым лозунгом, а философией жизни для многих людей.
Непростой путь от скромных $35 до миллиардного бренда Nike доказывает, что даже самые незначительные моменты могут привести к глобальному успеху.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.