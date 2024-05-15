Приготовьте шоколадное молоко с мятой и чили: горячий напиток, который согреет. Это именно то, что вам нужно сейчас!
Горячее шоколадное молоко с мятой и чили: как приготовить
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Если вы хотите попробовать чего-то вкусного и экзотического, то это сочетание специй и молока — именно то, что вам нужно.
Фото: flickr.com by cowbite is licensed under CC BY-SA 2.0.
Горячее шоколадное молоко с мятой и перцем чили — напиток, идеально подходящий для особых случаев.
Ингредиенты
- 4 стакана молока
- Палочка корицы
- 1 чайная ложка хлопьев чили
- 3 веточки листьев мяты
- 1/2 чашки питьевого шоколада
Приготовление
- Вскипятите молоко с корицей и листьями мяты. Снимите с огня и дайте постоять 5-10 минут под крышкой. Процедите, чтобы удалить корицу и мяту. Верните молоко в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
- Добавьте шоколад и взбивайте, пока он полностью не расплавится и молоко не станет пенистым.
- Подавайте сразу, посыпав хлопьями чили. Подсластите сахаром или мёдом.
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