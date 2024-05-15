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Приготовьте шоколадное молоко с мятой и чили: горячий напиток, который согреет. Это именно то, что вам нужно сейчас!

Горячее шоколадное молоко с мятой и чили: как приготовить

0:56
Еда

Если вы хотите попробовать чего-то вкусного и экзотического, то это сочетание специй и молока — именно то, что вам нужно.

Горячее шоколадное молоко с мятой и чили: как приготовить
Фото: flickr.com by cowbite is licensed under CC BY-SA 2.0.

Горячее шоколадное молоко с мятой и перцем чили — напиток, идеально подходящий для особых случаев.

Ингредиенты

  • 4 стакана молока
  • Палочка корицы
  • 1 чайная ложка хлопьев чили
  • 3 веточки листьев мяты
  • 1/2 чашки питьевого шоколада

Приготовление

  1. Вскипятите молоко с корицей и листьями мяты. Снимите с огня и дайте постоять 5-10 минут под крышкой. Процедите, чтобы удалить корицу и мяту. Верните молоко в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
  2. Добавьте шоколад и взбивайте, пока он полностью не расплавится и молоко не станет пенистым.
  3. Подавайте сразу, посыпав хлопьями чили. Подсластите сахаром или мёдом.
Готовим ШОКОЛАДНОЕ молоко
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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