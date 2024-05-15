Приготовьте шоколадное молоко с мятой и чили: горячий напиток, который согреет. Это именно то, что вам нужно сейчас!

Горячее шоколадное молоко с мятой и чили: как приготовить

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите попробовать чего-то вкусного и экзотического, то это сочетание специй и молока — именно то, что вам нужно.

Фото: flickr.com by cowbite is licensed under CC BY-SA 2.0.

Горячее шоколадное молоко с мятой и перцем чили — напиток, идеально подходящий для особых случаев.

Ингредиенты

4 стакана молока

Палочка корицы

1 чайная ложка хлопьев чили

3 веточки листьев мяты

1/2 чашки питьевого шоколада

Приготовление

Вскипятите молоко с корицей и листьями мяты. Снимите с огня и дайте постоять 5-10 минут под крышкой. Процедите, чтобы удалить корицу и мяту. Верните молоко в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Добавьте шоколад и взбивайте, пока он полностью не расплавится и молоко не станет пенистым. Подавайте сразу, посыпав хлопьями чили. Подсластите сахаром или мёдом.