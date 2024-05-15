Минобороны РФ наградило певца Шамана нагрудной медалью: "Служу России!"

Певец Шаман поблагодарил представителей Минобороны России за вручённую награду.
Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, опубликовал в "Инстаграме"* фото с наградой на груди.
"Родные, в Театре Российской Армии только что состоялось награждение премией Министерства обороны РФ в области культуры и искусства. Служу России", — написал исполнитель хита "Я русский".
Ранее певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.