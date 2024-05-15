Минобороны РФ наградило певца Шамана нагрудной медалью: "Служу России!"

Певец Шаман получил награду Минобороны РФ

Певец Шаман поблагодарил представителей Минобороны России за вручённую награду.

Фото: https://www.instagram.com/shaman.me by Инстаграм певца Шамана is licensed under public doman

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, опубликовал в "Инстаграме"* фото с наградой на груди.

"Родные, в Театре Российской Армии только что состоялось награждение премией Министерства обороны РФ в области культуры и искусства. Служу России", — написал исполнитель хита "Я русский".

Ранее певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе.

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