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Олег Артюков
Sohu: Россия преподала урок Китаю, как себя вести в случае санкций

В Китае рассказали об уроке по поводу санкций, который может преподать Россия

3:45
Экономика

В течение двух лет США и Евросоюз последовательно налагали санкции на Российскую Федерацию. Эти меры привели к замораживанию активов Центробанка России, оцениваемых примерно в 300 миллиардов долларов.

В Китае рассказали об уроке по поводу санкций, который может преподать Россия
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Недавно в США был принят закон, которое даёт возможность конфискации замороженных активов, напоминает автор материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Sohu. В Европе также рассматривается возможность введения подобных мер, хотя в европейских странах скепсиса на этот счёт куда больше.

Реакция России вызвала значительный резонанс в международном сообществе и послужила предостережением для Китая, говорится в материале.

Его автор полагает, что Россия ранее излишне доверяла надёжности западных финансовых учреждений. Хотя при этом оговаривается, что и другие страны тоже.

В ответ на недавние действия США российские власти разрешили перевод под контроль отечественных структур активы ряда иностранных компаний.

За последние несколько недель под контроль РФ перешли активы таких компаний, как Bosch и Ariston, а также были арестованы счета крупнейшего американского банка JPMorgan Chase. Такие действия Кремля стали неожиданностью для западных стран.

В Китае признают, что действия российских властей могут служить важным уроком для китайского руководства. Многие китайские компании предпочитают держать свои средства в американских банках, считая это самым безопасным вариантом.

Однако российский опыт показывает, что такое мнение может быть ошибочным. Пекину следует внимательно изучить опыт Москвы и сделать соответствующие выводы о том, как реагировать на действия других стран, направленные против национальной собственности.

"Кремль преподал урок Пекину… Соединённые Штаты могут атаковать китайских бизнесменов так же, как они поступили с Россией", — считает автор материала.

Стоит заметить, в Китае не впервые обращаются к теме перевода под контроль российских структур активов иностранных компаний.

Что касается ареста счетов банка JPMorgan Chase, то речь идёт об иске банка ВТБ. 17 апреля был подан иск к девяти структурам JPMorgan Chase & Co., включая российскую "дочку" — банк "Дж П Морган Банк Интернешнл" — о взыскании 439,5 млн долларов.

"В самые первые дни, когда банк ВТБ попал под санкции, JPMorgan в Нью-Йорке заблокировал 440 млн долларов на нашем корреспондентском счете. Российская Федерация, как государственную позицию, признаёт эти санкции незаконными. Мы также считаем их незаконными и необоснованными. Поэтому логично оспаривание этой блокировки с нашей стороны доступным юридическим способом", — отмечал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В частности, был наложен арест на денежные средства, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, права требования, принадлежащие ответчикам и находящиеся у них или у других лиц, в пределах суммы исковых требований.

Однако 2 мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил арест средств на специальных счетах типа "С" банка "Дж П Морган Банк Интернешнл".

Напомним, на специальных рублевых счетах типа "С" блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай центробанк
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