Цены на духи выросли на 23%: эксперты объясняют причины

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В России резко подорожали духи

1:55
Экономика

В первом квартале 2024 года в России значительно выросла средняя стоимость флакона духов.

В России резко подорожали духи
Фото: commons.wikimedia.org by Disdero is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Газета "Ведомости" сообщает об этом, ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак".

С января по март цены на духи подскочили почти на четверть (на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), достигнув 1830 рублей за флакон. В 2023 году средняя стоимость составляла 1483 рубля.

По мнению экспертов, рост цен был вызван увеличением спроса на парфюмерную продукцию.

В первом квартале россияне потратили на парфюмерию 46,5 миллиарда рублей, из которых 5,3 миллиарда ушло на духи. Руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина отмечает, что потребители стали чаще выбирать флаконы большого объема (50 миллилитров и более), которые в среднем дороже.

В первые три месяца 2024 года в России произвели 6,1 миллиона флаконов духов, а импортировали — 2,4 миллиона. Более 70% рынка сейчас занимают отечественные бренды. После того как международные производители Dior, Givenchy, Kenzo и Lancome приостановили поставки в 2022 году, их место заняли российские бренды и продукция из стран Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и других дружественных государств, сообщил председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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