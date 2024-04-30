У Алены Апиной украли голос. Певица собирается идти в суд

Певица Алена Апина подает в суд на группу Russian Girls из-за кражи ее голоса

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Комбинация" Алена Апина в программе "Ты не поверишь!" заявила, что собирается подавать в суд из-за того, что коллектив Russian Girls использует ее голос на бэк-вокалах своих песен.

Фото: youtube.com by канал Алена Апина is licensed under public domain

Она пояснила, что ее ввели в заблуждение, поэтому многие годы она молчала.

"Виталий Алексеевич сказал, что существует закон, который говорит о том, что авторское право не имеет никакой юридической силы, если это было создано до 91-го года", — возмутилась Апина.

Певица рассказала, что композитор Виталий Окороков обманул их, сказав, что на безвозмездной основе отдал песни группе Russian Girls. При этом она не исключает, что мужчина все это время получает дивиденды, а на ее решение пойти в суд повлиял выход нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" — так как и тут они остались без денег.

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