Эксперты предупреждают о побочных эффектах сна с вентилятором: как их предотвратить

Использование вентилятора ночью может привести к першению в горле

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты из Sleep Advisor предупредили, что использование вентилятора ночью является хорошей идеей лишь на первый взгляд, но на самом деле это может вызвать целый ряд проблем со здоровьем.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Работа вентилятора в течение ночи может вызвать целый ряд проблем, о которых вы можете не знать. Вентиляторы могут вызвать аллергические реакции на пыльцу и пыль, особенно если ваш прибор хранился в шкафу всю зиму, и вы не почистили его должным образом. Это может привести к целому ряду неприятных симптомов, включая насморк, першение в горле, чихание, слезотечение или затрудненное дыхание.

Чтобы этого не произошло, стоит принять антигистаминное средство, если вы страдаете сенной лихорадкой, и держать окна закрытыми, чтобы пыльца не попала в спальню. Вы также должны вытирать пыль с вентилятора и регулярно очищать его, чтобы предотвратить скопление грязи в лопастях.

Вентиляторы, особенно при длительной работе, также могут пересушивать воздух вокруг вас. Вдыхание сухого воздуха может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как астма, бронхит, синусит, носовое кровотечение.

Чтобы предотвратить эти нежелательные симптомы, стоит инвестировать использовать увлажнитель воздуха.