Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"

Ксения Собчак прокомментировала фотографии звезды сериала "Слово пацана" Анны Пересильд, которая попозировала в выпускной платье.
Собчак опубликовала в своём Telegram-канале снимки 15 летней актрисы в красивых платьях в нежных тонах.
"Хотела бы я такой выпускной", — написала журналистка под фото.
Ксения отметила, что дизайнер передала нежность, романтичную наивность и одновременно дерзость.
Ранее сообщалось, что Анна Пересильд решила получить актёрское образование.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.