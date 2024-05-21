Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"

Ксения Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала фотографии звезды сериала "Слово пацана" Анны Пересильд, которая попозировала в выпускной платье.

Фото: https://www.instagram.com/anka.peresild_ by Инстаграм Анны Пересильд is licensed under public doman

Собчак опубликовала в своём Telegram-канале снимки 15 летней актрисы в красивых платьях в нежных тонах.

"Хотела бы я такой выпускной", — написала журналистка под фото.

Ксения отметила, что дизайнер передала нежность, романтичную наивность и одновременно дерзость.

Ранее сообщалось, что Анна Пересильд решила получить актёрское образование.