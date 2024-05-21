Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию

Почему Верка Сердючка продолжает выступать на русском языке: мнение продюсера

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в интервью изданию "Абзац" объяснил, что Андрей Данилко (Верка Сердючка) продолжает выступать на русском языке в надежде на возобновление своей карьеры в России в будущем.

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Рудченко считает, что Данилко надеется, что россияне простят его прошлые высказывания и действия, позволяя ему снова выступать в стране. Он также отметил, что, несмотря на все трудности, персонаж Сердючки остается неотмененным на Украине.

Кроме того, в интервью с Сергеем Лавровым упоминается, что Данилко испытывал трудности, когда его концерты в России начали отменять, и что ему не нравился его образ Сердючки, из-за чего он стремился к изменениям в своей карьере.