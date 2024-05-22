Стало известно, как человеческий мозг распознаёт эмоции: открытие улучшит лечение психиатрических заболеваний

Учёные обнаружили новый механизм распознавания эмоций в мозге

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Итальянского технологического института (IIT) обнаружили новый механизм распознания эмоций в человеческом мозге, связанный с активацией нейронов между префронтальной и ретросплениальной корой.

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Распознавание эмоций важно для социального взаимодействия и выживания, но его механизмы до конца не изучены. В исследовании участвовало более тысячи добровольцев, которые рассматривали лица с разными выражениями (сердитым, счастливым, нейтральным), пока их мозговая активность регистрировалась с помощью МРТ, сообщает Nature Neuroscience.

Обнаружено, что в процессе восприятия эмоций участвует специфическая схема нейронов, соединяющих префронтальную и ретросплениальную кору. Учёные предполагают, что воздействие на эти области мозга может улучшить лечение психиатрических заболеваний и расстройств нервной системы.