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Стало известно, как человеческий мозг распознаёт эмоции: открытие улучшит лечение психиатрических заболеваний

Учёные обнаружили новый механизм распознавания эмоций в мозге

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Наука

Учёные из Итальянского технологического института (IIT) обнаружили новый механизм распознания эмоций в человеческом мозге, связанный с активацией нейронов между префронтальной и ретросплениальной корой.

Учёные обнаружили новый механизм распознавания эмоций в мозге
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Распознавание эмоций важно для социального взаимодействия и выживания, но его механизмы до конца не изучены. В исследовании участвовало более тысячи добровольцев, которые рассматривали лица с разными выражениями (сердитым, счастливым, нейтральным), пока их мозговая активность регистрировалась с помощью МРТ, сообщает Nature Neuroscience.

Обнаружено, что в процессе восприятия эмоций участвует специфическая схема нейронов, соединяющих префронтальную и ретросплениальную кору. Учёные предполагают, что воздействие на эти области мозга может улучшить лечение психиатрических заболеваний и расстройств нервной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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