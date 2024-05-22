Эти породы собак поражают своими размерами: кого выбрать для себя и не прогадать

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Ученые назвали самые большие породы собак

Зоосфера » Собаки

Говорят, что собака — лучший друг человека.

Ученые назвали самые большие породы собак
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ниже приведено краткое описание некоторых пород, которые по весу не уступают своим владельцам.

Бернардинец

Эта порода родом из Швейцарии и считается горной пастушьей породой, которая не участвует в рабочих испытаниях. Собаки достигают 65-90 см в холке и весят от 50 до 100 кг. Средняя продолжительность их жизни составляет около 8-11 лет. Шерсть у них обычно белая с рыжими пятнами, возможны обратные окрасы, а также коричнево-желтые и красно-рыжие тигровые разновидности.

В породе существуют как длинношерстные, так и короткошерстные виды. Эти собаки недоверчивы к незнакомцам, верны своим хозяевам и дружелюбны к детям. Их часто используют как сторожевых и домашних собак, а также для спасательных операций в горах. К слабостям породы относятся склонность к завороту желудка, слюнотечение, проблемы с ушами и глазами, а также дисплазия суставов.

Немецкий дог

Порода из Германии, относящаяся к молоссам, также не участвует в рабочих испытаниях. Первый стандарт породы был написан в 1880 году. Ранее использовалась для охоты, сейчас же подходит в качестве компаньона, охранника и защитника. У этих собак короткая шерсть, а допустимые окрасы включают желтый, тигровый, мраморный (черный и белый), голубой (с белыми отметинами на груди и лапах) и черный.

Есть также невыставочный мерль с черными пятнами. Кобели достигают 80-90 см в холке, самки — 72-84 см, вес кобелей составляет 65-90 кг, а самок — 50-75 кг. Продолжительность жизни составляет 6-8 лет. Порода преданна и дружелюбна к детям, но склонна к проблемам с суставами, костями и сердцем, а также к завороту желудка.

Английский мастиф

Эта порода родом из Англии, относится к молоссам. Ранее использовалась как сторожевая, сейчас же популярна как собака-компаньон. Высота этих собак достигает 70-95 см, а вес колеблется от 68 до 100 кг. Самой тяжелой зарегистрированной собакой в мире был мастиф по кличке Зорба, весивший 155 кг. Эти собаки имеют массивное телосложение и короткую шерсть тигрового, серебристого или абрикосового окраса. Мастифы лояльны и терпимы, но могут быть агрессивными, если считают, что их владелец в опасности.

Ньюфаундленд

Эта порода, выведенная в Ньюфаундленде (Канада), относится к молоссам и не участвует в рабочих испытаниях. Ранее использовалась для дрессуры, сейчас же популярна как собака-компаньон и спасатель. Рост ньюфаундлендов составляет 63-75 см, а вес — 45-70 кг. Шерсть у них средней длины, черного, коричневого или бело-черного окраса. Встречаются также коричнево-белые и стальные окрасы, но такие собаки не допускаются к разведению. Эти собаки обладают мягким характером и очень дружелюбны. Они склонны к перекруту желудка и живут около 11 лет.

Испанский мастиф

Эта порода родом из Испании, относится к молоссам и не участвует в рабочих испытаниях. Их используют как охранных, охотничьих собак и на военной службе. Окрас у них разнообразный: рыжеватый, черный, тигровый с белыми отметинами. Рост кобелей составляет 78-88 см, сук — 72-88 см, вес кобелей — 90-100 кг, а сук — 52-77 кг. Эти собаки уверены в себе и имеют сильный нрав, а также требовательны к еде.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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