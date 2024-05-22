Необычные вегетарианские котлеты: готовим их из помидоров и зелени

Когда у вас есть свежие и ароматные томаты, а в холодильнике полный набор зелени, несомненно, время приготовить неповторимые томатные котлеты. Это блюдо, популярное во многих кулинарных традициях, обладает неповторимым вкусом и текстурой.
Фото: commons.wikimedia.org by Deboli Dutta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ароматные томаты, сладкий лук, свежая зелень и немного секретных ингредиентов - всё это соединяется в нежные и вкусные котлеты, которые станут настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты:
600 г томатов,
1 пучок зелёного лука,
1 пучок петрушки,
1 пучок укропа,
1 луковица,
2 столовые ложки панировочных сухарей,
2 зубчика чеснока,
2 столовые ложки томатной пасты,
1 чайная ложка сахара,
соль (по вкусу),
мука (для обваливания).
Способ приготовления:
Надрежьте крестиком томаты и опустите их на 30 секунд в кипящую воду. Затем положите их в холодную воду со льдом.
Снимите шкурку с томатов, удалите семена и нарежьте мякоть кубиками.
Положите томаты в сито и дайте им стечь излишнюю жидкость.
Мелко нарежьте зеленый лук, петрушку и укроп.
Натрите репчатый лук на мелкой тёрке и также дайте ему стечь в сите.
В большой миске смешайте все ингредиенты - томаты, зелёный лук, петрушку, укроп, репчатый лук. Добавьте панировочные сухари, чеснок, томатную пасту, сахар и соль. Еще раз хорошо перемешайте и оставьте настояться в холодильнике на 3-4 часа.
В сковороде с высокими бортами разогрейте масло.
Сформируйте котлетки из смеси и обваляйте их в муке.
Опустите котлетки в разогретое масло и обжарьте их по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.
Выньте котлетки из сковороды и уложите на салфетку, чтобы удалить лишнее масло.
Ваши ароматные и сочные томатные котлеты готовы к подаче на стол. Они отлично сочетаются с гарниром из картофеля или риса, а также с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!
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