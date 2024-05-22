Необычные вегетарианские котлеты: готовим их из помидоров и зелени

Томатные котлеты: в их состав также входят лук, зелень и панировочные сухари

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда у вас есть свежие и ароматные томаты, а в холодильнике полный набор зелени, несомненно, время приготовить неповторимые томатные котлеты. Это блюдо, популярное во многих кулинарных традициях, обладает неповторимым вкусом и текстурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Deboli Dutta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ароматные томаты, сладкий лук, свежая зелень и немного секретных ингредиентов - всё это соединяется в нежные и вкусные котлеты, которые станут настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

600 г томатов,

1 пучок зелёного лука,

1 пучок петрушки,

1 пучок укропа,

1 луковица,

2 столовые ложки панировочных сухарей,

2 зубчика чеснока,

2 столовые ложки томатной пасты,

1 чайная ложка сахара,

соль (по вкусу),

мука (для обваливания).

Способ приготовления:

Надрежьте крестиком томаты и опустите их на 30 секунд в кипящую воду. Затем положите их в холодную воду со льдом. Снимите шкурку с томатов, удалите семена и нарежьте мякоть кубиками. Положите томаты в сито и дайте им стечь излишнюю жидкость. Мелко нарежьте зеленый лук, петрушку и укроп. Натрите репчатый лук на мелкой тёрке и также дайте ему стечь в сите. В большой миске смешайте все ингредиенты - томаты, зелёный лук, петрушку, укроп, репчатый лук. Добавьте панировочные сухари, чеснок, томатную пасту, сахар и соль. Еще раз хорошо перемешайте и оставьте настояться в холодильнике на 3-4 часа. В сковороде с высокими бортами разогрейте масло. Сформируйте котлетки из смеси и обваляйте их в муке. Опустите котлетки в разогретое масло и обжарьте их по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Выньте котлетки из сковороды и уложите на салфетку, чтобы удалить лишнее масло.

Ваши ароматные и сочные томатные котлеты готовы к подаче на стол. Они отлично сочетаются с гарниром из картофеля или риса, а также с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!