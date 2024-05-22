Необычные вегетарианские котлеты: готовим их из помидоров и зелени

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Томатные котлеты: в их состав также входят лук, зелень и панировочные сухари

2:15
Еда

Когда у вас есть свежие и ароматные томаты, а в холодильнике полный набор зелени, несомненно, время приготовить неповторимые томатные котлеты. Это блюдо, популярное во многих кулинарных традициях, обладает неповторимым вкусом и текстурой.

Томатные котлеты: в их состав также входят лук, зелень и панировочные сухари
Фото: commons.wikimedia.org by Deboli Dutta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ароматные томаты, сладкий лук, свежая зелень и немного секретных ингредиентов - всё это соединяется в нежные и вкусные котлеты, которые станут настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

  • 600 г томатов,
  • 1 пучок зелёного лука,
  • 1 пучок петрушки,
  • 1 пучок укропа,
  • 1 луковица,
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 столовые ложки томатной пасты,
  • 1 чайная ложка сахара,
  • соль (по вкусу),
  • мука (для обваливания).

Способ приготовления:

  1. Надрежьте крестиком томаты и опустите их на 30 секунд в кипящую воду. Затем положите их в холодную воду со льдом.
  2. Снимите шкурку с томатов, удалите семена и нарежьте мякоть кубиками.
  3. Положите томаты в сито и дайте им стечь излишнюю жидкость.
  4. Мелко нарежьте зеленый лук, петрушку и укроп.
  5. Натрите репчатый лук на мелкой тёрке и также дайте ему стечь в сите.
  6. В большой миске смешайте все ингредиенты - томаты, зелёный лук, петрушку, укроп, репчатый лук. Добавьте панировочные сухари, чеснок, томатную пасту, сахар и соль. Еще раз хорошо перемешайте и оставьте настояться в холодильнике на 3-4 часа.
  7. В сковороде с высокими бортами разогрейте масло.
  8. Сформируйте котлетки из смеси и обваляйте их в муке.
  9. Опустите котлетки в разогретое масло и обжарьте их по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.
  10. Выньте котлетки из сковороды и уложите на салфетку, чтобы удалить лишнее масло.

Ваши ароматные и сочные томатные котлеты готовы к подаче на стол. Они отлично сочетаются с гарниром из картофеля или риса, а также с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!

Доматокефтедес 🍅- Котлеты из томатов / Готовят только в Греции / Греческая кухня / Просто и вкусно 😋
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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