Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг

Бьянка восхищает поклонников своим новым образом после похудения и пластики

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

38-летняя певица Бьянка, настоящее имя Татьяна Липницкая, поразила поклонников и пользователей интернета своей трансформацией после значительного похудения и пластических операций.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

На своей странице в Instagram* она опубликовала фотографии в смелом концертном наряде, состоящем из прозрачного топа с серебристой вышивкой и длинной бахромой, а также откровенных трусов и колготок в сетку.

Бьянка, которая сбросила 32 кг, получила множество восторженных комментариев от поклонников, которые отметили её "огненную" фигуру и сногсшибательный вид.

* — запрещенная социальная сеть.