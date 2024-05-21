Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг

38-летняя певица Бьянка, настоящее имя Татьяна Липницкая, поразила поклонников и пользователей интернета своей трансформацией после значительного похудения и пластических операций.
На своей странице в Instagram* она опубликовала фотографии в смелом концертном наряде, состоящем из прозрачного топа с серебристой вышивкой и длинной бахромой, а также откровенных трусов и колготок в сетку.
Бьянка, которая сбросила 32 кг, получила множество восторженных комментариев от поклонников, которые отметили её "огненную" фигуру и сногсшибательный вид.
* — запрещенная социальная сеть.
Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.