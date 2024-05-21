Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг

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Бьянка восхищает поклонников своим новым образом после похудения и пластики

0:42
Шоу-бизнес

38-летняя певица Бьянка, настоящее имя Татьяна Липницкая, поразила поклонников и пользователей интернета своей трансформацией после значительного похудения и пластических операций.

Бьянка восхищает поклонников своим новым образом после похудения и пластики
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

На своей странице в Instagram* она опубликовала фотографии в смелом концертном наряде, состоящем из прозрачного топа с серебристой вышивкой и длинной бахромой, а также откровенных трусов и колготок в сетку.

Бьянка, которая сбросила 32 кг, получила множество восторженных комментариев от поклонников, которые отметили её "огненную" фигуру и сногсшибательный вид.

* — запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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