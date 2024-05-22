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Как насладиться летними дня на даче без кровососущих насекомых?

Эти меры помогут избавиться от комаров на даче

2:11
Садоводство » Советы

Лето - это время отдыха на природе, особенно на даче. Но, к сожалению, насекомые, в частности комары, могут испортить наше настроение и превратить отдых в настоящий кошмар. Как же избавиться от этих кровососущих насекомых и насладиться летними днями на даче?

Эти меры помогут избавиться от комаров на даче
Фото: commons.wikimedia.org

Первое, что нужно сделать, это устранить все возможные места для размножения комаров. Комары откладывают яйца в водоемах, поэтому необходимо избавиться от стоячей воды на участке. Проверьте все ведра, бочки и другие емкости, где может скапливаться вода, и убедитесь, что они пусты или плотно закрыты. Также следует очистить от листвы и мусора все водоемы на участке, чтобы не давать комарам место для отложения яиц.

Второй важный шаг - это обработка участка специальными средствами от комаров. Существует множество различных спреев, кремов и лосьонов, которые помогают защитить кожу от укусов комаров. Но, помимо этого, можно использовать и более естественные способы борьбы с комарами. Например, можно посадить на участке растения, которые отпугивают комаров своим запахом, такие как лаванда, мята, базилик или розмарин. Также можно использовать эфирные масла этих растений, добавляя их в воду для увлажнения кожи или в ароматические лампы.

Ещё один эффективный способ борьбы с комарами - это использование москитных сеток на окнах и дверях. Таким образом, вы сможете наслаждаться свежим воздухом, не боясь, что комары проникнут внутрь дома. Также можно установить на участке специальные лампы-ловушки для комаров, которые привлекают насекомых светом и уничтожают их с помощью электрического разряда.

Но, помимо всех этих мер, важно помнить о личной гигиене. Комары привлекаются к запаху пота и выдыхаемого углекислого газа, поэтому регулярное принятие душа и использование дезодоранта поможет снизить риск укусов. Также стоит избегать ношения ярких и темных одежды, так как они привлекают комаров.

Забыл про комаров и мошек на участке!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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