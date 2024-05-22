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Почему заемщики всё реже погашают ипотеку досрочно

Высокая ставка мешает досрочным погашениям ипотек

2:39
Недвижимость

Заемщики всё реже погашают ипотеку досрочно. Эксперты, опрошенные порталом "РБК-недвижимость", объяснили это высокой ключевой ставкой, из-за которой людям выгоднее хранить свободные деньги на вкладах. Кроме того, у них остаётся меньше средств для досрочного погашения жилищного кредита.

Высокая ставка мешает досрочным погашениям ипотек
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Согласно подсчётам Центробанка, в первом квартале 2024 года заемщики досрочно погасили ипотечные кредиты на сумму 397,4 млрд рублей. Этот показатель стал минимальным с 2022 года. В четвёртом квартале прошлого года сумма досрочных погашений составляла 508,2 млрд рублей. Таким образом, за квартал объём средств, направленных на досрочное погашение кредитов, сократился почти на 21,8%, а за год — на 8,7%. В первом квартале 2023 года заемщики погасили 435,1 млрд рублей ипотеки досрочно.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова объяснила снижение интереса к досрочному погашению ипотеки высокими процентами по депозитам. Разница между ипотечной ставкой и процентами по вкладам и накопительным счетам значительно увеличилась. По её словам, высокая ключевая ставка способствует накоплению средств, а не досрочному погашению ипотеки. Носова ожидает, что снижение ключевой ставки будет длительным и планомерным, поэтому до конца года у ипотечных заемщиков не возникнет желания гасить кредиты досрочно.

С ней согласен аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. Он отметил, что люди обычно погашают жилищные кредиты досрочно, чтобы снизить общую переплату по ипотеке. Однако сейчас им выгоднее использовать банковские депозиты, так как ставки по ним значительно превышают ставки по ипотечным кредитам.

Аналитик ФГ "Финам" также считает, что ещё одной причиной снижения досрочных погашений ипотеки является отсутствие свободных средств у населения. Темпы инфляции опережают темпы роста доходов граждан, поэтому у людей не остаётся средств для досрочного погашения жилищного кредита.

По данным Центробанка, в мае средняя максимальная ставка по ипотеке в топ-10 банков составила 14,95% годовых.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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