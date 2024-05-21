Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей

Ветеринары ответили, почему кошка может съесть своих котят

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Любителям мурчащих пушистых котят трудно поверить, что кошка может так поступить. Однако это факт: кошка способна съесть свое потомство.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это может происходить по нескольким причинам.

Первая причина — кошка может быть не готова к материнству. Если вязка произошла рано (до 18 месяцев), инстинкты материнства могут не быть полностью сформированы.

Другая причина — послеродовое истощение. Это характерно для животных, которые не получили достаточного количества питательных веществ во время беременности.

Стрессовые или опасные ситуации также могут вызвать подобное поведение. Если у кошки нет молока, она может отказаться от потомства, так как кормить его будет нечем.

Кошка также может отвернуться от котят с врожденными дефектами или проблемами со здоровьем.

Иногда сам человек провоцирует кошку на такой поступок. Частое прикосновение к новорожденным котятам передает им человеческий запах, что может отпугнуть мать и привести к отказу от потомства.

Важно внимательно следить за поведением кошки и предоставлять ей личное пространство. Желательно устроить для нее "домик" в тихом и уединенном месте, где никто не будет беспокоить кошку и ее котят. Если кошка-мать игнорирует одного из котят, шипит или рычит на него, его следует растить отдельно от остальных.