Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей

Любителям мурчащих пушистых котят трудно поверить, что кошка может так поступить. Однако это факт: кошка способна съесть свое потомство.
Это может происходить по нескольким причинам.
Первая причина — кошка может быть не готова к материнству. Если вязка произошла рано (до 18 месяцев), инстинкты материнства могут не быть полностью сформированы.
Другая причина — послеродовое истощение. Это характерно для животных, которые не получили достаточного количества питательных веществ во время беременности.
Стрессовые или опасные ситуации также могут вызвать подобное поведение. Если у кошки нет молока, она может отказаться от потомства, так как кормить его будет нечем.
Кошка также может отвернуться от котят с врожденными дефектами или проблемами со здоровьем.
Иногда сам человек провоцирует кошку на такой поступок. Частое прикосновение к новорожденным котятам передает им человеческий запах, что может отпугнуть мать и привести к отказу от потомства.
Важно внимательно следить за поведением кошки и предоставлять ей личное пространство. Желательно устроить для нее "домик" в тихом и уединенном месте, где никто не будет беспокоить кошку и ее котят. Если кошка-мать игнорирует одного из котят, шипит или рычит на него, его следует растить отдельно от остальных.
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