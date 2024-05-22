Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
70 человек чуть не погибли из-за турбулентности
Обнаружена способность гусениц предсказывать нападение ос
Высокая ставка мешает досрочным погашениям ипотек
Использование вентилятора ночью может привести к першению в горле
Эти меры помогут избавиться от комаров на даче
СК "Согласие": мужчины чаще становятся жертвами несчастных случаев, чем женщины
Ученые назвали самые большие породы собак
Томатные котлеты: в их состав также входят лук, зелень и панировочные сухари
Учёные обнаружили новый механизм распознавания эмоций в мозге
Секрет густых волос: как скрыть редкие участки с помощью теней для век

Как сделать волосы гуще: простой трюк для скрытия редких участков

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Многие сталкивались с проблемой редких или лысеющих участков, которые заметны, когда мы собираем волосы в хвост. Все мы старались уложить локоны так, чтобы они казались гуще. Но больше не нужно бороться с этим! Мы нашли простой и эффективный способ от bebeautiful.in, который поможет скрыть редкие участки на линии роста волос.

Как сделать волосы гуще: простой трюк для скрытия редких участков
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вам понадобиться

  • Темные матовые тени в тон корней ваших волос
  • Пушистая кисть

Шаги применения

Для начала уложите локоны так, как вам нравиться. Теперь возьмите темные матовые тени и аккуратно нанесите их на проблемные и редкие зоны линии роста волос, используя пушистую кисть. Растушуйте тени, чтобы они выглядели максимально естественно. И вот результат: ваши волосы выглядит значительно гуще!

Следуя этим простым шагам, вы сможете быстро и легко замаскировать редкие участки и сделать волосы визуально более густыми. Этот метод позволит вам уверенно чувствовать себя каждый день, не тратя много времени и усилий. 

Выпадение волос | Как избавиться от залысин на лбу
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Последние материалы
Учёные обнаружили новый механизм распознавания эмоций в мозге
Сотрудник российской авиакомпании попал под самолет и лишился ноги
Каждый пятый россиянин хочет зарабатывать на недвижимости
Обычная сода имеет массу плюсов для томатов
Автострахование и мошенничество: популярные схемы обмана с полисами ОСАГО и КАСКО
Коктейль по-советски: готовим его из молока, мороженого и сиропа
Эксперты рассказали, как решить конфликт между животными
Диетологи посоветовали сочетать авокадо с яйцами и красной рыбой
Правильное применение сыворотки для лица: ключевые моменты
Витязево и Ейск вошли в рейтинг самых дешевых российских курортов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников