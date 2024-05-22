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Статистика страховой компании "Согласие": мужчины составляют 65% пострадавших от несчастных случаев

СК "Согласие": мужчины чаще становятся жертвами несчастных случаев, чем женщины

2:19
Страхование

Мужчины чаще становятся жертвами несчастных случаев, чем женщины. По данным страховой компании "Согласие", мужчины составляют 65% от всех пострадавших в несчастных случаях за этот год среди застрахованных.

СК "Согласие": мужчины чаще становятся жертвами несчастных случаев, чем женщины
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Специалисты отмечают, что такая тенденция сохраняется из года в год. Однако показатели смертности мужчин и женщин в этом году оказались равными. Основные причины смертей — заболевания сердечно-сосудистой системы, ДТП, падения с высоты и онкологические заболевания. В целом, доля заявлений, связанных со смертью застрахованных, составила 2,4% от общего числа обращений.

Случаи инвалидности составляют менее 1% от общего числа инцидентов, основными причинами которых являются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Большая часть заявлений связана с травмами, полученными при различных обстоятельствах. Наиболее часто встречаются переломы рук (27,9%), ног (16,3%) и ушибы головы (7%). Травмы позвоночника фиксируются реже всего — лишь в 0,6% случаев.

Наиболее уязвимыми категориями являются дети до 11 лет (30,2% травм) и люди старше 60 лет (7,1%). Наименьшее количество инцидентов наблюдается среди лиц в возрасте от 22 до 26 лет — 0,6%.

Крупнейшая выплата по несчастному случаю в этом году была произведена "Согласием" в связи с утоплением застрахованного мужчины и составила 6 млн рублей.

Почти 4,7 млн рублей были выплачены по договору ипотечного страхования в связи с установлением инвалидности второй группы у застрахованной заемщицы из-за онкологического заболевания.

В числе крупнейших выплат также значится возмещение более 2,8 млн рублей по полису ипотечного страхования из-за смерти 39-летней жительницы Подмосковья, погибшей при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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