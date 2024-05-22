Турбулентность на рейсе Singapore Airlines: 70 пострадавших и один погибший

70 человек чуть не погибли из-за турбулентности

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур, столкнувшемся с сильной турбулентностью, пострадали более 70 человек. Семь из них получили серьёзные травмы, а один пассажир скончался.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошёл, когда самолет Boeing 777-300ER летел из Лондона в Сингапур во вторник, 21 мая. На борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Согласно данным FlightRadar24, самолет попал в турбулентность на высоте 37 тысяч футов (около 11,2 тысячи метров) над Мьянмой во время раздачи завтрака. В результате пострадали десятки пассажиров, и пилоты приняли решение экстренно посадить самолет в Бангкоке.

После посадки всех пострадавших доставили в больницу Самитивей Сринакарин в Бангкоке. Генеральный менеджер аэропорта Суварнабхуми Киттипонг Киттикачорн сообщил, что семь человек получили серьёзные травмы, включая переломы рук. Среди пострадавших были граждане Малайзии, Великобритании, Новой Зеландии, Испании, США и Ирландии. Турбулентность также повредила салон самолета, обрушились части потолка и багажные отсеки.

Одним из пассажиров был 73-летний британец Джеффри Ральф Китчен, который скончался от сердечного приступа. Его жена, путешествовавшая с ним, находится в больнице.

Этот случай стал первым в Таиланде, когда турбулентность привела к человеческим жертвам.

Singapore Airlines, Boeing и посольство Великобритании в Таиланде пообещали помощь пострадавшим. Британское посольство направило сотрудников консульства в Бангкок для поддержки граждан Великобритании, а представители Singapore Airlines заявили, что окажут всю возможную помощь пассажирам и экипажу. Boeing также выразила готовность поддержать авиакомпанию.

Авиационные эксперты полагают, что причиной инцидента могла быть "турбулентность ясного неба", которая возникает в безоблачном пространстве и не имеет видимых индикаторов для радаров или спутников. Эксперты отметили, что такие явления непредсказуемы и не всегда могут быть обнаружены заранее.

Singapore Airlines считается одной из самых безопасных авиакомпаний в мире. Единственный серьёзный инцидент с её участием произошёл в октябре 2000 года, когда Boeing 747-400 потерпел крушение на Тайване, взлетев с закрытой взлетно-посадочной полосы.