Что сейчас происходит с королем Великобритании Карлом III, у которого был обнаружен рак

Карл III впервые появился на публике после новости об онкологии

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Король Великобритании Карл III, которому в феврале этого года диагностировали рак, 30 апреля вместе с женой Камилой Паркер Боулз посетил онкологический центр. Этот выход стал первым для монарха после сообщений об его болезни.

Фото: youtube.com by канал BBC News is licensed under public domain

Во время официального мероприятия Карл III пообщался с больными и заверил их, что сдаваться нельзя даже перед самыми серьезными диагнозами. О своем же самочувствии он старался говорить уклончиво.

"Чувствую себя неплохо. Когда тебе сообщают о таком, это всегда немного шок, не так ли? Я в порядке, спасибо большое", — сказал король.

Монарх не скрывался от папарацци и выглядел бодрым. При этом его представители заявили, что он планирует и дальше появляться на публичных мероприятиях, но с оглядкой на рекомендации врачей и свое самочувствие.

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