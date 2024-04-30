Что сейчас происходит с королем Великобритании Карлом III, у которого был обнаружен рак

Король Великобритании Карл III, которому в феврале этого года диагностировали рак, 30 апреля вместе с женой Камилой Паркер Боулз посетил онкологический центр. Этот выход стал первым для монарха после сообщений об его болезни.
Во время официального мероприятия Карл III пообщался с больными и заверил их, что сдаваться нельзя даже перед самыми серьезными диагнозами. О своем же самочувствии он старался говорить уклончиво.
"Чувствую себя неплохо. Когда тебе сообщают о таком, это всегда немного шок, не так ли? Я в порядке, спасибо большое", — сказал король.
Монарх не скрывался от папарацци и выглядел бодрым. При этом его представители заявили, что он планирует и дальше появляться на публичных мероприятиях, но с оглядкой на рекомендации врачей и свое самочувствие.
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