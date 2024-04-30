Привыкшая летать на частном самолете Оксана Самойлова отправилась отдыхать на поезде. Блогерша выкупила весь вагон

Блогерша Оксана Самойлова отправилась с детьми в отпуск на поезде

Блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова с детьми и родителями отправилась в отпуск на поезде. Снимками из поездки она поделилась в своем блоге.

Так, она показала, как выглядит их купе с винтажными предметами декора, а затем запечатлела момент перекуса семейством. Все путешественники собрались в одном вагоне, чтобы вместе насладиться домашней картошкой в зелени и пирожками.

Оксана Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей — дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. При этом музыкант не исключает возможности завести пятого ребенка.

Артист не отрицает, что с девочками ему удаётся проще найти общий язык, а между сыновьями может возникнуть конкуренция.

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