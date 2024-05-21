В Бурятии на бизнесмена завели сразу 14 дел из-за миллионных долгов перед ГИБДД, банками и страховщиками

В Бурятии у должника арестовали сразу семь автомобилей

В Бурятии у мужчины, имевшего крупные долги, арестовали семь автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП республики.

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40-летний мужчина задолжал банкам 3,2 млн рублей и свыше 800 тыс. рублей за материальный ущерб, причинённый в результате ДТП, а также не оплатил множество штрафов ГИБДД. Он сдавал в аренду автомобили, два из которых оказались вовлечены в аварии — арендаторы были признаны виновными. Попытки пострадавших получить страховое возмещение не увенчались успехом из-за недействительности страховых полисов, предоставленных арендодателем.

Потерпевшие в ДТП были вынуждены обращаться в суд, который признал требования о взыскании ущерба обоснованными и направил исполнительные документы приставам. В ходе проверки было установлено, что у должника в собственности 20 автомобилей. При этом мужчина не предпринимал попыток погашения задолженности, что привело к объявлению его имущества в розыск.

На должника было возбуждено 14 исполнительных производств, судебные приставы начали процедуру ареста его транспортных средств. Семь автомобилей были обнаружены на территории СТО в Улан-Удэ, где мужчина арендовал места для стоянки. Экспертиза оценила стоимость автомобилей, учитывая их износ и техническое состояние.

Приставы предупредили, что в случае неуплаты долгов в ближайшее время, автомобили будут выставлены на торги для погашения задолженности.

Ранее Минпромторг одобрил установку подержанных деталей на автомобили при ремонте по страховке.