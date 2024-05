В Бурятии на бизнесмена завели сразу 14 дел из-за миллионных долгов перед ГИБДД, банками и страховщиками

В Бурятии у мужчины, имевшего крупные долги, арестовали семь автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП республики.

