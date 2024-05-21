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Профессор Маслов получил 14 лет колонии за госизмену

Профессор Анатолий Маслов осуждён на 14 лет за госизмену

1:49
Происшествия

Доктор технических наук Анатолий Маслов получил 14 лет колонии строгого режима за государственную измену.

Профессор Анатолий Маслов осуждён на 14 лет за госизмену
Фото: commons.wikimedia.org by Vcarceler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Анатолий Маслов, бывший главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, был признан виновным в государственной измене и приговорён к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему было назначено ограничение свободы на один год и лишение права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, на два года.

Приговор был вынесен Санкт-Петербургским городским судом. Дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия грифа "совершенно секретно".

Задержание Маслова произошло в июне 2022 года в Новосибирске, после чего его перевели в столичный изолятор "Лефортово". Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению дела в мае 2023 года.

Анатолий Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа и аэрогазодинамики. Его основное направление научной деятельности связано с разработкой эффективных алгоритмов и проведением численных расчётов в области устойчивости сжимаемых течений. Он также показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата, что стало значимым вкладом в развитие данной области науки.

Детали обвинения не сообщаются, однако судя по инкриминируемой статье профессор передавал заграничным спецслужбам сведения военно-стратегического характера, что причинило ущерб интересам Российской Федерации. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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