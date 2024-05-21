После заявления Харламова о свадьбе: Асмус шокировала фанатов новой причёской

Кристина Асмус поразила фанатов кардинальной сменой имиджа

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус, бывшая жена Гарика Харламова, удивила своих поклонников резкой сменой внешности. Актриса изменилась до неузнаваемости: теперь она блондинка со стрижкой под мальчика.

Фото: t.me/asmusk by Кристина Асмус

Асмус не боится экспериментов с внешностью. Ради ролей она перекрашивалась в брюнетку и делала мелирование. Но на этот раз она решилась на более радикальные изменения, неожиданно подстригшись под мальчика.

Мнения поклонников разделились: многие считают, что экстремально короткая стрижка "испортила" Кристину, сделав её на вид "лет на 15 старше".

Некоторые предположили, что актриса решилась на столь кардинальные изменения после заявления Гарика Харламова о свадьбе.

Однако сама Кристина объяснила, что не стоит искать смыслы там, где их нет.