Вот как теперь воруют ваши вещи: юрист рассказал, как происходят кражи из авто

Юрист: сумка, кошелёк и телефон на сиденье — легкая добыча для воришек

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о популярных способах кражи вещей из автомобилей. Он подчеркнул, что оставленные на виду сумки, кошельки, телефоны и ноутбуки привлекают воров.

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Одним из распространённых методов мошенников является прокол колеса. Современные автомобили оснащены системами индикации падения давления в шинах, и, проколов колесо или открутив заглушку, преступники вынуждают водителя выйти из машины. В этот момент вор, обычно небольшой и гибкий, прокрадывается к открытой двери и похищает ценные вещи, такие как портфель, ноутбук или телефон.

Иногда преступники действуют открыто. Например, на перекрёстке они могут внезапно открыть дверь машины и схватить вещи. Чаще всего это делают мотоциклисты, работающие в парах. Также распространена так называемая "цыганская" тактика: к машине подходит мужчина с ребёнком, отвлекает водителя просьбами или вопросами, и в этот момент происходит кража.

Ещё один способ выманить автомобилиста из машины — подбросить пластиковую бутылку под колёса. Водитель слышит хруст, останавливается проверить, и в это время вор крадёт вещи.

"Расслабляться нельзя: любой инцидент, особенно если машина в движении или на остановке, может быть частью плана злоумышленников", — подчеркнул Соловьёв.

Он рекомендует не оставлять ценные вещи на сиденьях, следить за тем, чтобы окна были закрыты, а двери заблокированы. Перед началом движения стоит держать сумки и кошельки под рукой. Если необходимо выйти из машины из-за сработавшего индикатора или другого отвлекающего фактора, все ценные вещи лучше взять с собой.