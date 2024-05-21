Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский турист объяснил, почему итальянцы считают русских богатыми
Ветеринары назвали ошибки во время мытья лап собак
Эксперт Деревянкина: рост цен на роллы продолжится
Как избавиться от капустницы?
Промсвязьбанк запускает сеть ритейла "Связь.ON" 
Собчак восхитилась яркой 78-летней певицей Шер
Французская рапиристка Тибюс была оправдана по делу о плохом допинг-тесте
В Бурятии у должника арестовали сразу семь автомобилей
МГППУ: пение в хоре в пожилом возрасте способно повысить мозговую активность
Вот как теперь воруют ваши вещи: юрист рассказал, как происходят кражи из авто

Юрист: сумка, кошелёк и телефон на сиденье — легкая добыча для воришек

1:51
Авто

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о популярных способах кражи вещей из автомобилей. Он подчеркнул, что оставленные на виду сумки, кошельки, телефоны и ноутбуки привлекают воров.

Юрист: сумка, кошелёк и телефон на сиденье — легкая добыча для воришек
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одним из распространённых методов мошенников является прокол колеса. Современные автомобили оснащены системами индикации падения давления в шинах, и, проколов колесо или открутив заглушку, преступники вынуждают водителя выйти из машины. В этот момент вор, обычно небольшой и гибкий, прокрадывается к открытой двери и похищает ценные вещи, такие как портфель, ноутбук или телефон.

Иногда преступники действуют открыто. Например, на перекрёстке они могут внезапно открыть дверь машины и схватить вещи. Чаще всего это делают мотоциклисты, работающие в парах. Также распространена так называемая "цыганская" тактика: к машине подходит мужчина с ребёнком, отвлекает водителя просьбами или вопросами, и в этот момент происходит кража.

Ещё один способ выманить автомобилиста из машины — подбросить пластиковую бутылку под колёса. Водитель слышит хруст, останавливается проверить, и в это время вор крадёт вещи.

"Расслабляться нельзя: любой инцидент, особенно если машина в движении или на остановке, может быть частью плана злоумышленников", — подчеркнул Соловьёв.

Он рекомендует не оставлять ценные вещи на сиденьях, следить за тем, чтобы окна были закрыты, а двери заблокированы. Перед началом движения стоит держать сумки и кошельки под рукой. Если необходимо выйти из машины из-за сработавшего индикатора или другого отвлекающего фактора, все ценные вещи лучше взять с собой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Ветеринары назвали запретные для животных продукты
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
Эксперт Деревянкина: рост цен на роллы продолжится
Как избавиться от капустницы?
Промсвязьбанк запускает сеть ритейла "Связь.ON" 
Юрист: сумка, кошелёк и телефон на сиденье — легкая добыча для воришек
Собчак восхитилась яркой 78-летней певицей Шер
Французская рапиристка Тибюс была оправдана по делу о плохом допинг-тесте
В Бурятии у должника арестовали сразу семь автомобилей
МГППУ: пение в хоре в пожилом возрасте способно повысить мозговую активность
Фильм "Министерство неджентльменских дел" собрал в прокате более 200 миллионов рублей
Кинологи рассказали о влиянии собаки на характер хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников