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Французская рапиристка, наказанная за допинг, оправдана и примет участие в Олимпиаде-2024

Французская рапиристка Тибюс была оправдана по делу о плохом допинг-тесте

1:16
Спорт

Французская рапиристка Изаора Тибюс, которая стала серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года, получила оправдание от антидопингового дисциплинарного трибунала Международной федерации фехтования (IFF).

Французская рапиристка Тибюс была оправдана по делу о плохом допинг-тесте
Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Ранее француженка была временно отстранена от участия в соревнованиях из-за аномального результата допинг-теста.

Оправдание позволит Тибюс вернуться в спорт и принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в её родном городе Париже.

Изаора Тибюс является чемпионкой мира 2022 года в индивидуальной рапире и имеет множество призовых мест на соревнованиях мирового уровня. Она также завоевала серебро и бронзу на европейских первенствах в разных состязаниях по рапире, включая командный турнир.

Теперь француженка будет иметь возможность представлять Францию и продолжать свою карьеру на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Тибюс надеется принести новые успехи своей стране и побороться за медали на домашнем Олимпийском турнире.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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