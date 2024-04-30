В ВАДА дали новое объяснение того, в чём заключается разница между допингом у Валиевой и китайскими пловцами

В ВАДА ещё раз рассказали, в чём они видят разницу между делом Валиевой и китайцев

В случае с китайскими пловцами Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) установило, что все имеющиеся доказательства поддерживали версию о загрязнении. Таким образом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ещё раз объяснило, в чём, по их мнению, заключается разница между допинговым делом российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов.

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"В случае с китайскими пловцами это было тщательно рассмотрено, и не было никаких данных, указывающих на допинг. Все имеющиеся доказательства поддерживали версию о загрязнении", — заявили в ВАДА.

В частности, по мнению ВАДА, на это указывал тот факт, что все положительные результаты проб были в тесном диапазоне при низких или очень низких концентрациях, а также тот факт, что спортсмены подвергались тестированию больше одного раза, и их результаты с интервалом в несколько часов колебались между отрицательными и положительными с низкой концентрацией запрещённого вещества.

Что касается российской фигуристки Камилы Валиевой, в отличие от китайских пловцов, её первые попытки объяснить загрязнения невольным дедушкиным вмешательством сочли не соответствующими фармакокинетике триметазидина. ВАДА оспорило это объяснение в CAS на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине.

В ходе апелляционного разбирательства CAS ВАДА подвергли сомнению объяснения Валиевой насчёт невольного загрязнения посредством клубничного десерта, который сделал ей дедушка.

В результате CAS признал, что позиция ВАДА верна, и что объяснения фигуристки звучат неубедительно.

В январе 2021 года стало известно, что 23 китайских пловцов сдали положительные допинг-тесты на запрещенный препарат триметазидин. Этот же препарат был обнаружен у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) не проводил дополнительную проверку и не отстранял спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио, Япония, которые были перенесены с 2020 года из-за COVID-19 и прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, что стало достижением для некоторых спортсменов, несмотря на положительные допинг-тесты.

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