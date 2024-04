В ВАДА дали новое объяснение того, в чём заключается разница между допингом у Валиевой и китайскими пловцами

В случае с китайскими пловцами Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) установило, что все имеющиеся доказательства поддерживали версию о загрязнении. Таким образом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ещё раз объяснило, в чём, по их мнению, заключается разница между допинговым делом российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International