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Ейск, Витязево и Новороссийск: самые доступные летние курорты России

Витязево и Ейск вошли в рейтинг самых дешевых российских курортов

1:30
Туризм

Ейск, Витязево и Новороссийск вошли в число самых дешевых российских курортов для посуточной аренды жилья летом. Эти данные предоставили аналитики онлайн-сервиса бронирования "Суточно.ру", согласно их исследованию, поступившему в распоряжение "Ленты.ру".

Витязево и Ейск вошли в рейтинг самых дешевых российских курортов
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

По информации аналитиков, стоимость аренды жилья в Ейске составляет 3,1 тысячи рублей в сутки, а в Витязево и Новороссийске — 3,9 тысячи рублей в сутки.

Также были названы российские курорты с самой дорогой арендой жилья на лето. В этот список вошли Зеленоградск (6,6 тысячи рублей в сутки), Светлогорск (5,7 тысячи рублей в сутки), Сочи (5,7 тысячи рублей в сутки), Геленджик (5,6 тысячи рублей в сутки), Ялта (4,4 тысячи рублей в сутки), Лазаревское (4,4 тысячи рублей в сутки) и Анапа (4 тысячи рублей в сутки).

Кроме того, в исследовании отмечено, что в среднем россияне бронируют жилье на курортах на восемь дней, тратя около 39,7 тысячи рублей. Для сравнения, летом 2023 года их расходы были на 10 процентов меньше и составляли 35,9 тысячи рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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