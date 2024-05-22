Распространённые схемы мошенничества в автостраховании: ОСАГО, КАСКО и сговор с сотрудниками СТО

Автострахование и мошенничество: популярные схемы обмана с полисами ОСАГО и КАСКО

Мошенничество в страховании — это преступления, связанные с процедурами страхования, которые могут совершать как страховые компании и агенты, так и частные лица, стремящиеся получить страховую выплату. Более того, мошенничеством могут заниматься люди, занимающие определенные должности и использующие своё служебное положение в личных целях.

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Основные виды мошенничества в автостраховании:

Мошенничество с полисами ОСАГО

ОСАГО — обязательное страхование для всех автовладельцев, что делает его особенно уязвимым для мошенников. Наиболее распространённые схемы включают продажу поддельных, утерянных или недействительных полисов. Также распространена инсценировка ДТП, где злоумышленники создают фальшивые обстоятельства для получения страховой выплаты.

Мошенничество с полисами КАСКО

КАСКО — добровольное страхование автомобилей, которое также привлекает мошенников. Основные схемы включают:

Имитация угона автомобиля: автомобиль страхуется по КАСКО, затем продается третьему лицу за меньшую сумму, после чего заявляется об угоне и страховая компания выплачивает компенсацию. Выявление таких случаев затруднено, что делает их привлекательными для мошенников. Страховка после ДТП: сговор с сотрудниками страховой компании позволяет застраховать автомобиль уже после аварии, что также ведет к незаконной выплате.

Сговор с сотрудниками СТО

Здесь речь идет о передаче в страховую компанию завышенных сведений о стоимости ремонта и комплектующих, что позволяет получить большую страховую выплату.

Инсценировка ДТП

В сговоре с сотрудниками полиции составляется ложный протокол о происшествии, на основании которого производится выплата по КАСКО.

Каждый случай имеет свои особенности и нюансы. Преступники постоянно придумывают новые способы незаконного обогащения в сфере автострахования, что требует постоянного совершенствования методов борьбы с ними.