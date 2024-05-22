Этот доступный продукт очень полезен для растений

Обычная сода имеет массу плюсов для томатов

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сода, или натрий бикарбонат, является одним из самых распространённых и доступных продуктов в нашей кухне. Она широко используется в кулинарии, медицине и бытовых целях. Но многие не знают, что сода также может быть полезна для растений, в частности для томатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

В этой статье мы расскажем о том, как сода может помочь в выращивании и уходе за томатами, и какие преимущества она имеет для этого растения.

1. Регулирует кислотность почвы

Сода является щелочным веществом, поэтому ее добавление в почву может помочь снизить кислотность. Томаты предпочитают нейтральную или слегка щелочную почву, поэтому сода может быть полезна для тех, у кого почва в саду слишком кислая. Для этого достаточно добавить 1-2 столовые ложки соды на 1 квадратный метр почвы и тщательно перемешать.

2. Улучшает питательность почвы

Сода содержит много микроэлементов, таких как кальций, магний и калий, которые необходимы для здорового роста растений. При добавлении соды в почву, она обогащается этими важными элементами, что положительно сказывается на развитии томатов.

3. Борется с болезнями и вредителями

Сода имеет антисептические и антибактериальные свойства, поэтому ее использование может помочь бороться с различными болезнями растений, такими как пятнистость листьев и серая плесень. Также сода может отпугивать вредителей, таких как тля и клещи.

4. Стимулирует рост растений

Сода содержит гормоны роста, которые могут стимулировать рост растений, в том числе и томатов. Добавление соды в почву может ускорить рост растений и увеличить урожайность.

5. Улучшает вкус и качество плодов

Сода может помочь улучшить вкус и качество плодов томатов. Она способствует усвоению питательных веществ растениями, что делает плоды более сочными и сладкими.

Как использовать соду для томатов:

- Для регулирования кислотности почвы добавьте 1-2 столовые ложки соды на 1 квадратный метр почвы и тщательно перемешайте.