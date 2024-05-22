Как правильно есть авокадо, чтобы получить максимум пользы для здоровья
Диетологи посоветовали сочетать авокадо с яйцами и красной рыбой
1:15
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22.05.2024 04:13
Авокадо — чрезвычайно полезный фрукт. Важно знать, как его почистить правильно и употреблять, чтобы получить максимум пользы.
Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Как правильно очистить авокадо от кожуры
Самый простой способ — разрезать авокадо вдоль на две части. Затем удалите ножом косточку и вычерпайте ложкой мякоть. Если авокадо созрело, мякоть отделится от кожицы очень легко.
Ещё один способ разрезать авокадо крест-накрест. В той части плода, где находится семя, нужно срезать мякоть вокруг него.
Как правильно есть авокадо, чтобы он принёс пользу
Авокадо можно есть в чистом виде, без каких-либо добавок. Мякоть можно нарезать ломтиками и выложить на тарелку, так же, как вы это делаете, например, с огурцом или помидором.
Однако фрукт будет особенно вкусным, если приправить его чёрным перцем, лимонным соком и солью. Также полезно намазывать мякоть авокадо на хлеб, лепёшки или хрустящие хлебцы.
Авокадо хорошо сочетается с красной рыбой, яйцами и сливочным сыром. Также из фрукта можно приготовить смузи, добавить его в десерт или напиток.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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