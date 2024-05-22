Как правильно есть авокадо, чтобы получить максимум пользы для здоровья

Диетологи посоветовали сочетать авокадо с яйцами и красной рыбой

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Авокадо — чрезвычайно полезный фрукт. Важно знать, как его почистить правильно и употреблять, чтобы получить максимум пользы.

Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как правильно очистить авокадо от кожуры

Самый простой способ — разрезать авокадо вдоль на две части. Затем удалите ножом косточку и вычерпайте ложкой мякоть. Если авокадо созрело, мякоть отделится от кожицы очень легко.

Ещё один способ разрезать авокадо крест-накрест. В той части плода, где находится семя, нужно срезать мякоть вокруг него.

Как правильно есть авокадо, чтобы он принёс пользу

Авокадо можно есть в чистом виде, без каких-либо добавок. Мякоть можно нарезать ломтиками и выложить на тарелку, так же, как вы это делаете, например, с огурцом или помидором.

Однако фрукт будет особенно вкусным, если приправить его чёрным перцем, лимонным соком и солью. Также полезно намазывать мякоть авокадо на хлеб, лепёшки или хрустящие хлебцы.

Авокадо хорошо сочетается с красной рыбой, яйцами и сливочным сыром. Также из фрукта можно приготовить смузи, добавить его в десерт или напиток.