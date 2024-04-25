Сихарулидзе дал совет тренерам и спортсменам на фоне ситуации с Валиевой

Сихарулидзе на фоне дела Валиевой посоветовал быть внимательными к случайностям

1:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поделился выводами, которые были сделаны федерацией из случая с российской фигуристкой Камилой Валиевой, сдавшей положительную допинг-пробу.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что федерация постоянно борется с допинговой проблемой, проводя семинары и обучение спортсменов. Однако СИхарулидзе признался, что не знает, что ещё можно сделать для предотвращения допинговых нарушений.

Сихарулидзе подчеркнул важность внимательности тренерских штабов и спортсменов в подготовке к большим соревнованиям, особенно в отношении запрещённых препаратов.

"Думаю, здесь очень важно быть внимательными прежде всего к случайностям в тренерских штабах. Когда идёт подготовка к крупнейшим турнирам, самим спортсменам [надо] понимать, что в списке запрещенных препаратов чего только нет. Можно пойти в аптеку и просто купить таблетку от головной боли, а какая-то субстанция внутри будет в списке ВАДА", — сказал Сихарулидзе.

Поэтому, по словам и. о. ФФККР, спортсменам необходимо быть прагматичными и внимательными. Врач федерации также осуществляет информационно-разъяснительную работу и доступен для консультации спортсменам круглосуточно.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года CAS после положительной допинг-пробы на препарат триметазидин, которая была обнаружена 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. На момент нарушения ей было всего 15 лет.

ФФККР считает случай с Валиевой важным уроком и продолжит предпринимать меры для предотвращения подобных нарушений и обеспечения безопасности спортсменов.

Камила Валиева показательное выступление Чемпионат России 2023.