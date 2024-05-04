Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа

Как заточить лопату

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для заточки лопаты можно использовать различные доступные средства, которые могут быть найдены у вас дома, на даче или в гараже.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Наждачная бумага. Это простой и доступный способ заточки. Очистите лезвие лопаты от грязи и ржавчины с помощью крупнозернистой наждачной бумаги. Приложите бумагу к кромке лезвия под углом 20-30 градусов и проведите по ней несколько раз в одном направлении. Повторите процесс с более мелкозернистой бумагой, пока не достигнете нужной остроты.

Точильный камень. Это более эффективный способ. Смочите камень водой или маслом, чтобы уменьшить трение. Приложите камень к кромке лезвия под углом 20-30 градусов и проведите по ней несколько раз в одном направлении. Повторите процесс с более мелкой стороной камня, пока не достигнете нужной остроты.

Напильник или рашпиль. Этот метод подходит для грубой работы. Очистите лезвие лопаты от грязи и ржавчины. Приложите напильник или рашпиль к кромке лезвия под углом 20-30 градусов и проведите по ней несколько раз в одном направлении. Повторите процесс, пока не достигнете нужной остроты.