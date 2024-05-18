Актрису Анджелину Джоли заметили на свидании со звездой фильма "Мастер и Маргарита"

Анджелину Джоли поймали на свидании с Воландом из "Мастера и Маргариты"

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезду Голливуда Анджелину Джоли заподозрили в романе с актёром Аугустом Дилем, который сыграл Воланда в фильме "Мастер и Маргарита".

Фото: https://www.instagram.com/angelinajolie by Инстаграм Анжелины Джоли is licensed under public doman

Немецкие журналисты заметили, что Джоли встречалась за ужином с Аугустом Дилем в одном из ресторанов Берлина. Это спровоцировало слухи об их романе.

Папарацци проследили за актрисой и актёром, которые после ужина в ресторане погуляли по Берлину.

Ранее Анджелине Джоли приписывали роман с Джастином Левиным и рэпером Акалой.