Актрису Анджелину Джоли заметили на свидании со звездой фильма "Мастер и Маргарита"

Звезду Голливуда Анджелину Джоли заподозрили в романе с актёром Аугустом Дилем, который сыграл Воланда в фильме "Мастер и Маргарита".
Немецкие журналисты заметили, что Джоли встречалась за ужином с Аугустом Дилем в одном из ресторанов Берлина. Это спровоцировало слухи об их романе.
Папарацци проследили за актрисой и актёром, которые после ужина в ресторане погуляли по Берлину.
Ранее Анджелине Джоли приписывали роман с Джастином Левиным и рэпером Акалой.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.