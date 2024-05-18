Исследование: сколько россияне готовы потратить на дачу в 2024 году

Покупку загородного дома планируют почти 15% россиян

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно данным совместного исследования "Ингосстраха" и Финансового университета при правительстве, на которые ссылается "Российская газета", 37,3% россиян владеют загородным домом или дачей. Еще 14,6% респондентов планируют приобрести загородное жилье в будущем.

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В среднем, россияне готовы потратить на покупку дачи 1,7 млн рублей. Жители Краснодара и Москвы планируют затратить на это 2,7 млн рублей, в Тюмени — 2,4 млн рублей, в Калининграде — 2,3 млн рублей, а в Красноярске — 2,2 млн рублей.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что более 60% дачников в этом сезоне собираются выращивать цветы. Около 44% респондентов планируют отдыхать и развлекаться на даче, треть — заниматься огородом, а 15% намерены проводить строительные работы на участке.

Наибольшее количество владельцев загородных домов и дач проживает в Астрахани и Саратове, где таким жильем обладают 51% опрошенных. В Волгограде этот показатель составляет 49%, в Краснодаре — 48%, а в Новокузнецке, Тольятти и Ульяновске — 47%.

Лишь 1,9% городских жителей в последние годы арендовали дачу на лето. Средняя приемлемая сумма за аренду составляет 18,2 тыс. рублей в месяц.

Наиболее часто люди приобретают загородное жилье в конце весны — начале лета. По мнению председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, это оптимальное время для покупки дачи, так как погода благоприятствует осмотру домов и участков, а также позволяет пообщаться с соседями и узнать особенности участка.