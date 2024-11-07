Крупнейшая нефтедобывающая компания мира теряет миллионы долларов

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco за первые девять месяцев 2024 года снизилась на 11,3 процента, составив 83,906 миллиарда долларов.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

В абсолютных цифрах падение прибыли составило 10,6 миллиарда долларов. Свободный денежный поток компании также уменьшился на 14,4 процента.

Однако, несмотря на снижение прибыли, капитальные затраты компании значительно увеличились — на 19,7 процента, достигнув 36,188 миллиарда долларов, пишет РИА "Новости".

Ожидания по заработкам от продажи нефти в 2024 году оказались на треть ниже, чем прогнозы, сделанные на основе данных за 2022 год, что осложнило выполнение амбициозных планов Саудовской Аравии по развитию и диверсификации экономики.

Это падение стало более значительным по сравнению с первым полугодием, когда снижение прибыли было всего 3,4 процента.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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