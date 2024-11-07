Крупнейшая нефтедобывающая компания мира теряет миллионы долларов

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco за первые девять месяцев 2024 года снизилась на 11,3 процента, составив 83,906 миллиарда долларов.
В абсолютных цифрах падение прибыли составило 10,6 миллиарда долларов. Свободный денежный поток компании также уменьшился на 14,4 процента.
Однако, несмотря на снижение прибыли, капитальные затраты компании значительно увеличились — на 19,7 процента, достигнув 36,188 миллиарда долларов, пишет РИА "Новости".
Ожидания по заработкам от продажи нефти в 2024 году оказались на треть ниже, чем прогнозы, сделанные на основе данных за 2022 год, что осложнило выполнение амбициозных планов Саудовской Аравии по развитию и диверсификации экономики.
Это падение стало более значительным по сравнению с первым полугодием, когда снижение прибыли было всего 3,4 процента.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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