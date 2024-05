Блогер Лерчек оправдалась за украденную идею для фото: "Спасибо за вдохновение"

Блогер Лерчек нашла оправдание тому, что позаимствовала чужую идею для фотосессии.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Валерии Чекалиной is licensed under public doman