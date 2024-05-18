Блогер Лерчек оправдалась за украденную идею для фото: "Спасибо за вдохновение"

Блогер Лерчек ответила на обвинения в плагиате: идея не наша

Блогер Лерчек нашла оправдание тому, что позаимствовала чужую идею для фотосессии.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Валерии Чекалиной is licensed under public doman

Международный фотограф моды Нима Бенати высказала упрёк под фото Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек. Художнице не понравилось то, что блогер почти в точности повторила её идею.

"Тот, у кого столько подписчиков, должен с большим уважением относиться к оригинальным идеям художников и отдавать им должное. Это было бы оценено по достоинству, а не воспринято как плагиат", — гласит упрёк Бенати в адрес Лерчек.

Чекалина объяснила автору идею, что рассказала в сторис о том, что вдохновлялись Vogue. Она заверила, что вовсе не хотела присвоить себе чужой концепт.

"Не было секретом, что идея не наша. Спасибо за вдохновение и я отметила вас, приятно познакомиться", — ответила звезда интернета на претензии.