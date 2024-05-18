Зуд кожи: сигналы, причины и последствия

Врач Ражева перечислила основные причины кожного зуда

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Испытывать желание почесать кожу время от времени — это нормально, но постоянный зуд может быть тревожным сигналом. Врач-дерматолог Полина Ражева рассказала о нескольких основных причинах кожного зуда.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Атопический дерматит и крапивница вызывают зуд на местах появления сыпи, который уходит при правильном лечении. Заболевания внутренних органов также могут проявляться зудом наряду с другими симптомами: сахарный диабет сопровождается сухостью во рту и усталостью, патологии щитовидки — изменением настроения и веса, болезни печени — болью в правом боку и нарушением пищеварения. Психогенный зуд может возникать при тревожных расстройствах и депрессии.

Зуд на невоспаленной коже может появиться после постгерпетической терапии, а также в случае брахиорадиального зуда на предплечьях и парестетической ноталгии на спине. Причиной зуда могут быть паразиты, такие как клещи и вши, а также инфекционные заболевания, включая герпес, ветрянку, корь и краснуху.