Вера в теории заговора опасна для здоровья: учёные обнаружили последствия для психики

Выявлена связь между верой в теории заговора и параноидальными мыслями

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование выявило, что вера в теории заговора может оказывать негативное влияние на психическое здоровье человека, особенно вызывая параноидальные мысли.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

Ученые установили, что теории заговора способствуют подозрениям и страхам быть замеченными или причиненными вредом. Исследование включало лонгитюдные и экспериментальные методы для изучения влияния убеждений в заговоре на параноидальные мысли.

В первом исследовании, проведенном среди польских взрослых, было обнаружено, что вера в заговоры предсказывает рост параноидальных мыслей через шесть месяцев. Второе и третье исследования с участием британских и польских участников показали, что воздействие статей на тему заговора значительно увеличивает уровень параноидальных мыслей, особенно через интенсивные негативные эмоции, сообщает Applied Psychology: Health and Well-Being.

Эти данные подтверждают причинно-следственную связь между убеждениями в заговоре и параноидальными мыслями, подчеркивая важность дальнейших исследований влияния теорий заговора на психическое здоровье.