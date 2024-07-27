Вера в теории заговора опасна для здоровья: учёные обнаружили последствия для психики

Недавнее исследование выявило, что вера в теории заговора может оказывать негативное влияние на психическое здоровье человека, особенно вызывая параноидальные мысли.
Ученые установили, что теории заговора способствуют подозрениям и страхам быть замеченными или причиненными вредом. Исследование включало лонгитюдные и экспериментальные методы для изучения влияния убеждений в заговоре на параноидальные мысли.
В первом исследовании, проведенном среди польских взрослых, было обнаружено, что вера в заговоры предсказывает рост параноидальных мыслей через шесть месяцев. Второе и третье исследования с участием британских и польских участников показали, что воздействие статей на тему заговора значительно увеличивает уровень параноидальных мыслей, особенно через интенсивные негативные эмоции, сообщает Applied Psychology: Health and Well-Being.
Эти данные подтверждают причинно-следственную связь между убеждениями в заговоре и параноидальными мыслями, подчеркивая важность дальнейших исследований влияния теорий заговора на психическое здоровье.
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