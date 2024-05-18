Почти не отличить от человека: GPT-4 успешно прошёл тест Алана Тьюринга

ИИ от OpenAI успешно прошёл тест Тьюринга

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Сооснователь криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин сообщил, что модель искусственного интеллекта GPT-4 от OpenAI успешно прошла тест Тьюринга.

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Этот тест, разработанный Аланом Тьюрингом в 1950 году, служит для оценки способности системы искусственного интеллекта вести разговор так, чтобы её не могли отличить от человека.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали научную статью, в которой утверждается, что в ходе их эксперимента люди не смогли отличить GPT-4 от человека. В эксперименте приняли участие около 500 человек, которым было предложено в слепом тесте определить, общаются ли они с человеком или с моделью ИИ. По результатам исследования, 56% участников ошибочно считали GPT-4 человеком.

Бутерин отметил, что способность ИИ вводить в заблуждение более половины людей, с которыми он взаимодействует, свидетельствует о том, что модель успешно прошла тест Тьюринга. Он подчеркнул, что сейчас вероятность отличить человека от бота сравнима с подбрасыванием монеты, сообщает SecurityLab.

Бутерин считает это достижение значимым, поскольку преодоление теста Тьюринга является важной вехой, подтверждающей серьёзность и продвинутость современных разработок в области искусственного интеллекта.