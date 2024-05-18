5 кг с квадратного метра: этот сорт моркови даёт хороший урожай и имеет превосходный вкус

Сорт моркови "Абако F1"

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Абако F1" — это морковь сортотипа "Шантане" (иногда также называемая "шантенэ"), характеризующаяся ранним созреванием за 80-90 дней после появления всходов.

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Основные особенности:

Полусплющенная лиственная розетка.

Корнеплоды имеют тупую форму конуса и тёмно-оранжевый цвет.

Диаметр корнеплода составляет около 5 см, длина от 13 до 17 см, вес от 100 до 220 грамм.

Имеет отличные вкусовые характеристики, типичные для ранних сортов.

Урожайность составляет 4-5,5 кг с 1 квадратного метра.

Гибрид "Абако" успешно производит хорошие урожаи даже на тяжелых почвах и обладает стойкостью к цветению и альтернариозу. Морковь "Абако" часто используют для консервирования, замораживания, соления и употребления в свежем виде.