5 кг с квадратного метра: этот сорт моркови даёт хороший урожай и имеет превосходный вкус

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Сорт моркови "Абако F1"

0:59
Садоводство » Овощи

"Абако F1" — это морковь сортотипа "Шантане" (иногда также называемая "шантенэ"), характеризующаяся ранним созреванием за 80-90 дней после появления всходов.

Сорт моркови "Абако F1"
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основные особенности:

  • Полусплющенная лиственная розетка.
  • Корнеплоды имеют тупую форму конуса и тёмно-оранжевый цвет.
  • Диаметр корнеплода составляет около 5 см, длина от 13 до 17 см, вес от 100 до 220 грамм.
  • Имеет отличные вкусовые характеристики, типичные для ранних сортов.
  • Урожайность составляет 4-5,5 кг с 1 квадратного метра.

Гибрид "Абако" успешно производит хорошие урожаи даже на тяжелых почвах и обладает стойкостью к цветению и альтернариозу. Морковь "Абако" часто используют для консервирования, замораживания, соления и употребления в свежем виде.

Обзор сорта моркови "Абако" (характеристики, свойства, фото)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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