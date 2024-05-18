Обнаружена диета, способная эффективно защитить печень от воспаления

Интервальное голодание вызывает много споров из-за его неоднозначного влияния на организм. Однако, исследователи из Немецкого онкологического исследовательского центра и Тюбингенского университета обнаружили, что этот метод диеты может эффективно защищать печень от воспаления.
В рамках исследования, опубликованного в журнале Science Daily, проводился эксперимент с мышами, которых восемь месяцев кормили пищей с высоким содержанием жиров и сахаров, что привело к развитию у них неалкогольной жировой болезни печени. Затем животных разделили на две группы: одна продолжала питаться по обычному режиму, другая — по схеме интервального голодания (пять дней питания, два дня голодания).
Результаты показали, что мыши из второй группы не набирали лишний вес, их печень значительно восстановилась, и уровень воспаления заметно снизился. Ученые пришли к выводу, что интервальное голодание полезно для защиты печени и предотвращения жирового гепатоза.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.