10 самых странных прозвищ автомобилей: почему их так назвали

Издание SPEEDME.RU представило десятку самых запоминающихся и оригинальных прозвищ, которые были даны современным автомобилям их поклонниками и критиками.
Прозвища часто отражают уникальные черты дизайна и характеристики авто. Например, Nissan Juke получил прозвище "Жаба" из-за своих необычных фар, напоминающих глаза жабы, а Chevrolet Corvette стали называть "Акулой" благодаря агрессивной передней части. Ford Mustang известен как "Кобыла", что связано с его мощью и духом свободы. Volkswagen Beetle получил прозвище "Жук", что подчеркивает его округлую форму кузова.
Tesla Model X назвали "Сокол" за уникальные двери, открывающиеся вверх, как крылья птицы. Эти прозвища не только подчеркивают особенности каждой модели, но и отражают культурное влияние автомобилей на общество и индустрию.
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