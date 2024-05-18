10 самых странных прозвищ автомобилей: почему их так назвали

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От "Жабы" до "Сокола": необычные прозвища автомобилей и их происхождение

0:59
Авто

Издание SPEEDME.RU представило десятку самых запоминающихся и оригинальных прозвищ, которые были даны современным автомобилям их поклонниками и критиками.

От "Жабы" до "Сокола": необычные прозвища автомобилей и их происхождение
Фото: Wikipedia by Clément Bucco-Lechat is licensed under CC BY-SA 3.0

Прозвища часто отражают уникальные черты дизайна и характеристики авто. Например, Nissan Juke получил прозвище "Жаба" из-за своих необычных фар, напоминающих глаза жабы, а Chevrolet Corvette стали называть "Акулой" благодаря агрессивной передней части. Ford Mustang известен как "Кобыла", что связано с его мощью и духом свободы. Volkswagen Beetle получил прозвище "Жук", что подчеркивает его округлую форму кузова.

Tesla Model X назвали "Сокол" за уникальные двери, открывающиеся вверх, как крылья птицы. Эти прозвища не только подчеркивают особенности каждой модели, но и отражают культурное влияние автомобилей на общество и индустрию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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